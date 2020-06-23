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Dünya

ABD’li Belediye Başkanından tansiyonu yükseltecek açıklama: Özerk bölgelerini dağıtacağız

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından patlak veren sert eylemler devam ediyor. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, kentteki protestocuların yaklaşık 2 hafta önce ilan ettiği 'özerk bölgeyi' dağıtacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:44:00 -
ABD’li Belediye Başkanından tansiyonu yükseltecek açıklama: Özerk bölgelerini dağıtacağız

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarda, Seattle'da "Capitol Hill" olarak bilinen bölgede göstericilerin kurduğu ve Başkan Donald Trump'ın tepkisini çeken 'Capitol Hill Özerk Bölgesi' hakkında yerel yönetim adım attı.

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, göstericilerin polislerin almadığı bölgede, hafta sonu 19 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açan iki ayrı silahlı şiddet olayı yaşandığını anımsatarak "Bu yaşananlar, barışçıl protestocuların savunduğu değişim mesajını baltalamakta ve dikkati başka yöne çekmektedir" ifadelerini kullandı.

Barışçıl protestocuların Capitol Hill bölgesinde toplanmaya devam edeceğini belirten Durkan, "Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Alanın dağıtılacağını ve güvenlik güçleri ile alandaki protestocuların iletişim halinde olduğunu kaydeden Durkan, "Bu bölgedeki protestocuları organize edenler ve diğerlerinin, alandaki protestocuları gönüllü bir şekilde alandan ayrılmaya teşvik edeceğini umuyorum" dedi.

Seattle'da 'özerk bölge' tartışması

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ABD genelinde protestolar düzenlenmiş ve zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Seattle'da düzenlenen protesto gösterilerinde, bir grup gösterici, yaklaşık iki hafta Capitol Hill bölgesine barikat kurmuş ve buraya 'Capitol Hill Özerk Bölgesi' tabelasını asmıştı.

Başkan Donald Trump ise olanlara sert tepki göstermiş "Seattle, anarşistlerin eline geçti" yorumunu yapmıştı.

Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Durkan'ı, olanlara yeterince sert müdahale etmemekle eleştirmişti.

 

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Yorumlar

Ulvi

Devletinin zalimliğine ve ırkçılığına maruz kalmış Amerikalıların da self determinasyon hakkı vardır.Agit´i(Avrupa güvenlik teşkilatını) göreve çağırıyoruz.Avrupanın sömürüleri yüzünden perişan olmuş masum Afrika halklarının yakalarından düşüp,Amerika kıtasındaki amerikalıların self determinasyon haklarını savunmalarını bekliyoruz.Ama yemez tabiki..Konu Amerika olunca Avrupalılar kaçıp saklanacak bir fare deliği bulurlar.
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.....

her gün daha beter olun. Amin.
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