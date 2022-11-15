ABD’li bankadan ezber bozan dolar tahmini: Dolar o tarihte düşecek

Morgan Stanley analistleri enflasyonda gevşeme beklentileriyle doların ABD tahvil getirileriyle birlikte 2023'te gerileme sürecine girmesini, bunun da gelişen ülke varlıklarını desteklemesini bekliyor.

Morgan Stanley'e göre dolarda zirve görüldü ve 2023'ten itibaren de düşüşe geçecek.

Andrew Sheets öncülüğündeki kurum analistlerine göre dolar endeksi gelecek yıl sonunda 104 seviyesine gerileyecek. Dolar endeksi şu an 107 seviyelerinde seyrediyor. 2 ve 10 yıllık ABD tahvil getirilerinin ise 2023'ü yüzde 3,5 civarında bitirmesi öngörülüyor.

Kurum analistleri ayrıca Fed'in son faiz artışını Ocak 2023'te yapmasını, 2023 yılının son çeyreğinde ise faiz indirimine başlamasını bekliyor.

Fed'in yüksek enflasyonla mücadele için uzun yılların en büyük faiz artış trendine girmesi, dolarda ralliyi tetikledi. Dolar endeksi yüzde 19 kadar yükseldi ve endeksin tutulmaya başlandığı 1972'ten beri en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Euro da dolar karşısında 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesinin altına geriledi. Bu dönemde gelişen ülke tahvilleri yüzde 15 kadar düşerek 10 yılın en düşük getirilerini sağladı.

Analistler ayrıca Brent petrolün varil fiyatının da 110 dolara yükselmesini bekliyor. Fiyatlar bugün 94 dolar civarında seyrediyor.

Morgan Stanley farklı bir raporunda İngiltere ve Euro Bölgesi ekonomilerinin gelecek yıl resesyona girme ihtimalinin “yüksek olduğunu” ancak ABD'nin esnek iş piyasası sayesinde resesyondan “kıl payı” kurtulabileceğini belirtmişti.