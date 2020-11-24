ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Kovid-19’a karşı farklı oranlarda etkili aşılar geliştirilmesi, ons altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken altına dayalı Borsa yatırım fonlarından da çıkışlara sebep oldu.

Koronavirüsün yoğun yaşandığı dönemde ons altın için yıl sonu fiyat tahminlerinde çoğunlukla yukarı yönlü bir eğilim varken aşı gelişmelerinin ardından fiyat tahminleri genelde aşağı yönlü oldu.

Altın fiyatlarında zirvenin görüldüğü Ağustos ve sonrasında Eylül ayında sene sonu ons altın fiyat beklentileri 2.000-3.000 dolar aralığında yer alırken, olumlu aşı gelişmeleri ile bu beklentiler 2.000 doların altında seyrediyor.

"Altın fiyatları 2022 yılında 1.304 dolara gerileyecek"

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, ABD seçimlerinden hemen sonra paylaştığı bir notta, altın fiyatlarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde ons başına 1.880 dolar olmasını beklerken 2021’in ilk çeyreğinde 1.825 dolar olacağını öngörüyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.744 dolar civarında seyredeceğini, 2022'nin sonunda ise 1.304 dolar civarında olacağını tahmin ediyor.

"Aşının bulunması altını destekleyebilir"

Öte yandan Societe Generale yayımladığı emtia raporunda, aşının bulunmasının normalleşmeye geri dönüşü hızlandıracağını ve altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade ediyor.

Kurum, yukarı yönlü senaryo dahilinde 2021'in ilk çeyreğinde altın fiyatlarının ons başına 2.340 dolar civarında olmasını beklerken kötümser senaryoda ise 1.800 dolar olmasını bekliyor.

"Yakın vadede altın fiyatlarının destekleneceğini ve 2021 yılını 2.050 dolar ortalamayla kapatacağını düşünüyoruz." diyen banka, negatif reel faizlerin, negatif getirili varlıkların, ABD'nin artan borcunun gelişen piyasalar varlıklarına talebi artıracağını ve ABD dolarını baskılayacağını düşünüyor.