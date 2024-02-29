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Sosyal Medya ABD'li askerler Gazze için kendini yakan Bushnell'i andı! Üniformalarını ateşe attılar
Sosyal Medya

ABD'li askerler Gazze için kendini yakan Bushnell'i andı! Üniformalarını ateşe attılar

Yeniakit Publisher
2024-02-29 17:19:00 -

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif asker olan Aaron Bushnell, ABD'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde soykırıma tepki göstererek kendini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti.

ABD'li askerler, Bushnell'e destek verdi.

Bir grup ABD askeri, "Soykırıma ortak olmak istemiyorum" diyerek Gazze için kendini yakan Amerikalı asker Aaron Bushnell’i anmak için üniformalarını ateşe attı.

Eyleme ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bushnell kendini Gazze için ateşe vermişti!

Aaron Bushnell, eylemini gerçekleştireceği noktaya doğru yürürken, "ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görevdeyim. Ve artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Aşırı seviyede bir protestoya kalkışacağım. Ancak Filistinlilerin yaşadıklarına kıyasla bu hiç de aşırı sayılmaz. Yöneticilerimizin normal olduğuna karar verdiği şey de bu." ifadelerini kullanmıştı.

Bushnell yanmaya başladıktan sonra da, "Özgür Filistin" diye bağırmıştı.
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