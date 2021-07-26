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Dünya ABD’li askeri uzmanlardan ürküten Dünya Savaşı açıklaması
Dünya

ABD’li askeri uzmanlardan ürküten Dünya Savaşı açıklaması

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın ortaklaşa kaleme aldığı “2034: A Novel of the Next World War” adlı kitapta gelecekte yaşanacak olan savaşta otonom askeri araçlar ve insansız hava araçlarının kullanılacağı vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 06:11:00 -
ABD’li askeri uzmanlardan ürküten Dünya Savaşı açıklaması

National Interest’ten Ethen Kim Lieser’in yazdığına göre, kitapta, 2034’te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’ne girmesiyle “küresel yangının” başlayacağı yazıyor. Dünyanın hızla geliştiği, bu yüzden savaş alanına insansız hava alanları ve otonom insansız askeri teçhizatların hakim olacağı ifade ediliyor.

Stavridis ve Ackerman, gerçek silahlı çatışmalara düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının eşlik edeceğine inanıyor.

Amiral, ABD’nin, çığır açan biyoteknolojiye dayalı sistemlerle bütünleşen küçük seçkin özel kuvvet gruplarını eğitmek zorunda kalacağini kaydediyor.

Kitapta, halihazırda ülkelerin “geçmişteki savaşlar için geliştirilen silahları oluşturmaya ve edinmeye” devam ettiği, oysa insansız veya otonom silahlara odaklanılması gerektiği belirtiliyor.

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