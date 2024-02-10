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Dünya ABD'li askeri şirket: 'Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz'
Dünya

ABD'li askeri şirket: 'Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz'

Yeniakit Publisher
2024-02-10 09:28:00 -
ABD'li askeri şirket: 'Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz'

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, "kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini" söyledi.

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, "kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini" söyledi.

Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayınlanan videoda "ABD-Meksika sınırının güvenliği" ve "düzensiz göçmen sorunu" gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.

Prince, "yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu" olduğunu belirtti.

Erik Prince, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.
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Yorumlar

m.n.

Hemen bizi yönetmek için Suriye'ye gelip PKK'lılarla bize taciz ateşi açsın, sonra da biz onu o PKK'lılarla birlikte kuma gömelim.

Uğur

Uluslararası zenginler önce söz konusu ülkelerin kendi kendilerini yönetmesini çeşitli hile ve zorbalıklarla engelliyorlar, sonra da kendi kendini yönetemeyen ülke diye işgal ettiriyorlar. Bu eski subay bozuntusu Amerikan kırosu gibi dangalaklar da uluslararası zenginlerin böyle askerî uşaklığını ediyorlar.
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