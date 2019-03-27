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ABD’li askerden itiraf! Bombalamaya gitti Müslüman oldu

ABD ordusunda İslam karşıtlığı nedeniyle azılı bir “Müslüman düşmanı” olan eski asker Richard McKinney, İndiana’da bombalama hazırlığı yaptığı bir camiye keşif için gidip gelmeye başlarken hidayete erdi. McKinney, “8 haftada İslam’dan etkilendim, Müslüman oldum” derken şu an bombalamak istediği caminin başkanı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:56

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından beyaz ırkçılığı ve İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD’li eski asker Richard McKinney hikayesi ile fark yaratıyor. McKinney, Indiana’daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerken, aynı merkezin başkanı olmaya giden yolu yerel basınla paylaştı. Ortadoğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar asker olarak görev yaptığını belirten McKinney, ülkesine döndükten sonra içinin “Müslümanlara karşı nefretle” dolduğunu belirtti.

Bombalamayı planladım

İlerleyen dönemlerde aklına bir camiyi yok edip, çok sayıda Müslümanı öldürme fikrinin düştüğünü ve kendi el yapımı bombasıyla yakınlardaki Muncie İslam Merkezi’ne saldırmayı tasarladığını anlattı.

O dönemde yakalanıp, cezaevine girmeyi dahi umursamadığını anlatan McKinney, bir gün küçük kızının eve gelip sınıflarına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine, mahalledeki İslam Merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını belirtti.

İslam’ı tanıdıkça gerçeği gördü

Gittiği İslam merkezindeki Müslümanların kendisine Kur-an’ı Kerim’den ayetler okuduğunu ve 8 haftada İslam’dan etkilendiğini belirten McKinney, “Camide her gün daha uzun saatler harcamaya başladım ve her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum” ifadelerini kullandı.

Müslüman olduktan sonra birçok insan için ilham kaynağı haline geldiğini anlatan Richard McKinney, şu anda bir zamanlar bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı Muncie İslam Merkezi’nin başkanı.

İslam ile ilgili yanlış düşünceleri ve duyguları düzelterek Müslüman toplumu desteklemeye devam ettiğini kaydeden McKinney, “İslam Merkezi ve buradaki insanları korumak için ne gerekiyorsa yaparım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:56
  1. Yeni Zelanda
  2. İslamofobi
  3. ABD
  4. Richard McKinney
  5. Müslümanlara karşı nefretle
  6. Kur-an’ı Kerim
  7. İslam

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