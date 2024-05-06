ABD'li asker: O ülke için hemen harekete geçmeliyiz dedi! Gerginliği artıracak açıklamalara damga vurdu

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, caydırıcılığın artırılması gerektiğini bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo: "Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz"

INDOPACOM internet sitesindeki açıklamaya göre, Amiral Paparo INDOPACOM'un 27. komutanı olarak, Amiral John Aquilino'dan görevi devraldı. Paparo, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapan Paparo, komutanlığın, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Paparo, "USINDOPACOM, mevcut stratejik ortamı ülkemizin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.

'ABD GÜVENLİĞİNİN KALBİ'

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Misyonu 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde" diye nitelediği INDOPACOM'un "öncelikli operasyon alanında nöbet tuttuğunu" bildirdi.

Bakan Austin "Çin, Hint-Pasifik'e hükmetme ve küresel düzeni kendi otokratik vizyonuna uyacak şekilde yeniden şekillendirme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke" ifadesini kullandı.

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INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.