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Dünya ABD'li amiral tarih bile verdi! Kabus gibi dünya savaşı senaryosu
Dünya

ABD'li amiral tarih bile verdi! Kabus gibi dünya savaşı senaryosu

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" adlı kitapta, 2034'te ABD'nin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle "yangının" başlayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 07:30:00 - 2021-07-26 07:31:11
ABD'li amiral tarih bile verdi! Kabus gibi dünya savaşı senaryosu

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" adlı kitapta, gelecekteki dünya savaşının yoğunlukla insansız hava araçları ve otonom insansız askeri teçhizat ile yapılacağı belirtildi.

National Interest'ten Ethen Kim Lieser'in yazdığına göre, kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle "küresel yangının" başlayacağı yazıyor.

Dünyanın hızla geliştiği, bu yüzden savaş alanına insansız hava alanları ve otonom insansız askeri teçhizatların hakim olacağı ifade ediliyor.

Stavridis ve Ackerman, gerçek silahlı çatışmalara düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının eşlik edeceğine inanıyor.

Amiral Stavridis, ABD'nin çığır açan biyoteknolojiye dayalı sistemlerle bütünleşen küçük seçkin özel kuvvet gruplarını eğitmek zorunda kalacağını kaydediyor.

Kitapta, halihazırda ülkelerin "geçmişteki savaşlar için geliştirilen silahları oluşturmaya ve edinmeye" devam ettiği, oysa insansız veya otonom silahlara odaklanılması gerektiği belirtiliyor.

 

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