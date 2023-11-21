ABD'li aktivistler İsrail Büyükelçiliği binasını elleriyle kırmızıya boyadı
ABD'li aktivistler, İsrail Büyükelçiliği binasını elleriyle kırmızıya boyadı ve bahçesine yüzlerce temsili kefenli bebekler bıraktı.
ABD'li aktivistler, İsrail Büyükelçiliği binasını elleriyle kırmızıya boyadı ve bahçesine yüzlerce temsili kefenli bebekler bıraktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları tüm dünyada protesto ediliyor.
ABD'de İsrail Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Filistin destekçisi grup elleriyle binayı kırmızıya boyadı ve binanın önüne temsili kefenli bebekler bıraktı.