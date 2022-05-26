Abdioğulları’na Etiyopya’dan yatırım çağrısı

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Hacı Sabancı Organize sanayi Bölgesi’ndeki Abdioğulları firmasında yönetim kurulu üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü’den, üretimlerine ilişkin bilgi aldı.

Sektöründeki yarım asrı aşkın deneyim ve 400.000 metrekare alandaki 9 tesisle ülke ekonomisine değer katan AbdioğullarıA.Ş’nin faaliyetlerinden söz eden Salih Sütcü, “Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi, ABCO markası ile ülkemizin dört bir yanında, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ile birlikte, FİLPA markamız ile de Dünya’da 4 Kıta’da 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız” dedi. Sütcü, 2020 yılında ABCOFARM markası ile tarım alanında üretim yaptıklarını ifade etti.

Salih Sütcü, 4 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bunlar arasında 10 kadar da Afrika ülkesinin bulunduğunu, Etiyopya’ya da daha öne birkaç ihracatlarının bulunduğunu, bunu geliştirebileceklerini ifade etti. Sütcü, Etiyopya’da çalıştıkları firmalarla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstildeki üretimleriyle bölge ve ülke ekonomisine değer katan Abdioğlları tesislerini gezen Büyükelçi Adem MohammedMahmud ise Etiyopya ile potansiyel işbirliği alanlarının başında tarımsal üretim ve tekstil geldiğini belirtti. Abdioğulları’nın ürettiği çimento torbaları ile tarım sektörüne yönelik yenilikçi ambalajları yakından inceleyen Büyükelçi, bunlara ülkesinde ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Abdioğulları A.Ş firmasını Etiyopya’ya yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi AdemMohammedMahmud, ülkesinde yatırım yapan girişimcilere sunulan imkanlar ve devlet destekleri hakkında da bilgi verildi.