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Abdil Erdal: “Meslek yasamız değişmeli”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Abdil Erdal, 30 yıllık meslek yasalarının güncelliğini yitirdiğini ve mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:59
Abdil Erdal: “Meslek yasamız değişmeli”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Abdil Erdal, 30 yıllık meslek yasalarının güncelliğini yitirdiğini ve mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyledi.


Mayıs ayında yapılacak Konya SMMM Odası seçimleri için Meslekte Gelişim Grubunun başkan adayı olarak açıklanan Abdil Erdal, teknolojik gelişimi ve mesleki değişimi kavrayamayan bir meslek yasası sorunu ve stresi yaşadıklarını belirtti.


1-7 Mart Muhasebe Haftasını hüzünle karşılayacaklarını dile getiren Erdal, ‘iş yetiştirme’ adı altında yaşadıkları mesleki strese dayanamayan meslektaşlarının kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybettiğini, yaşadıkları üzüntü verici durumların içinde bulundukları koşulları sorgulamaya ittiğini vurguladı.



“Hasta olmaya bile hakkımız yok”


Abdil Erdal, meslek mensupları olarak sorumluluklarının çok fazla olduğunu ve hasta olmaya bile hakları olmadığını dile getirdi.


Başkan adayı Erdal, “Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 1989 yılında çıkmış ve artık güncelliğini yitirmiştir. Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı bulunmayan bizlerin hiçbir tatili, mücbir sebebi, yurt dışı temsil hakkı bulunmamaktadır. Yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz Mali Tatil olarak çıkan düzenlemenin, bizlere hiçbir katkısı yok. Meslektaşımız birçok sorunla baş başa bırakılmış, angaryalara boğulmuş, bu emeğine karşılık kamudan hiçbir gelir elde edemediği gibi personelini, kirasını, bilişim, yazılım, kırtasiye gibi giderlerini kendisi karşılamak için yoğun çalışma temposuna girmiştir. Bizler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda değişiklik yapılmasını istiyoruz. TÜRMOB ve Odaların görüşünün alınarak hazırlanacak güncel meslek yasasının biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek yürürlüğe girmesini ve mesleğimizi daha iyi koşullara taşımasını istiyoruz” diye konuştu.



“Mücbir Sebep hakkına sahip olmak istiyoruz”


Abdil Erdal, sorunlarının çözüme kavuşturulması için meslek mensubu milletvekillerinin hazırlayarak kanun teklifi haline getirdiği meslek yasasındaki değişiklikleri içeren düzenlemenin kabul edilmesini beklediklerini bildirdi.


Erdal, değişikliklere değinerek şunları söyledi: “Meslek mensubunun veya birinci derece yakınının hastalık, vefat gibi durumlarında ‘Mücbir Sebep’ hakkına sahip olmasını istiyoruz. Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını, dördüncü dönem geçici verginin kaldırılmasını, beyan ve ödemede yaşanan uzama kaosunu önleyen daha gerçekçi bir düzenleme yapılmasını, yeni işyeri açacak meslek mensuplarına KOSGEB desteği verilmeli.”


Abdil Erdal, seçimlerde meslektaşlarının teveccühü ile başkanlık görevine seçilmesi halinde hazırladıkları projelerle mesleki sorunların çözümü için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:59
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