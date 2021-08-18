Abdi İbrahim Otsuka’nın projesine gümüş Stevie ödülü

Öyle söyleme projesiyle ruhsal hastalıklar ile yaşayan bireyler ve yakınlarının en büyük sorunlarından biri olan damgalanmaya karşı, dilde değişimi sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Abdi İbrahim Otsuka Grup Müdürü Zeynep Alptekin Basa, konu hakkındaki değerlendirmesinde şunları söyledi: “Hayatı iyileştirme inancıyla gece gündüz çalışan genç bir şirket olarak, sosyal sorumluluk projelerimizle de iyileştirmeye devam ediyoruz. Almış olduğumuz bu ve benzeri ödüller bizi yeni sosyal fayda sağlayacak projeler için daha da cesaretlendiriyor, heyecanlandırıyor. Biz bunu anlamlı bir amaç uğruna çalışma ve sosyal fayda yaratma misyonumuzla birlikte değerlendiriyoruz. Bu nedenle de psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli engellerden biri olan damgalamaya karşı hasta ve hasta yakınlarının sesi olmak için çalışıyoruz. Değişimin dilde başladığı fikrinden yola çıkarak Öyle Söyleme! hareketimizle öncelikle kendi düşünce ve sözlerimizde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yapıyoruz. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve iş çevremizdeki herkesi, günlük dilde ruhsal hastalıklara atıfta bulunan damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu ödül bizi sosyal sorumluluk çalışmalarımıza daha tutkulu ve daha fazla sorumluluk alarak devam etme yönünde cesaretlendiriyor.”