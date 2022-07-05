‘Abdest alan' Gergerlioğlu'na bir hodri meydan daha! ‘Cesaretin varsa…’

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “2 Temmuz 1993 Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi” verdi.

Konuyla ilgili Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Murat Alan’ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında açıklamalarda bulundu.

Önemli ifadeler kullanan Karahasanoğlu, Gergerlioğlu'na "hodri meydan" diyerek çağrı yaptı.

"Cesareti yok!"

Ali İhsan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz Sivas'takileri anıp, Başbağlar'daki masum insanlar öldürülmesine yönelik bir anma ile ilgili kanun teklifi hazırlamazsanız riyakarsınız. Bulunduğunuz yere göre konuşuyorsunuz demektir. Maalesef şuana kadar Ömer Gergerlioğlu ikinci kanun teklifini hazırlamadı.

Çünkü orada ekmek yok orada. Çünkü PKK'nın borusunu öttürdüğü için, PKK'lı katillerin öldürdüğü Başbağlarlı masum insanların anılması için bir kanun teklifi vermeye cesareti yok.

Polisler gözaltına almak için geldiğinde abdest alıyor. Eyvallah Allah kabul etsin gerçekten inanıyorsanız. O zaman ben de diyordum ki, 'Hodri meydan! Abdest alan Gergerlioğlu çık şu Akit TV'ye aslanlar gibi savun bakalım'. 'Anmamız lazım Başbağlar'daki masum insanları da' desene..."