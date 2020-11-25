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Ekonomi AB'den yeni ilaç stratejisi
Ekonomi

AB'den yeni ilaç stratejisi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:04:58 -
AB'den yeni ilaç stratejisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya koyduğu ilaç alanındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlayan yol haritasını belirledi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Avrupa İlaç Stratejisi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

AB ülkelerinin ilaç sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaya göre, salgının ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermeye yönelik çeşitli adımlar atılacak.

Hastalıkların tedavisi, aşı ve antibiyotik geliştirilmesi için yapılan araştırmalara daha fazla destek sağlanacak. Klinik çalışmalar, hasta ve sağlık sistemi ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenecek.

AB ülkelerinde uygun fiyatlı ilaçlara erişim sağlanacak. İlaçların fiyatlandırılması ve ücret iade politikalarında AB seviyesinde iş birliği yapılacak. Eş değer ve biyobenzer ilaçlarda rekabet, yeni ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine yönelik yatırımlar artırılacak. İlaç sektörünün dijitalleşmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı desteklenecek.

Gelecekte yaşanabilecek sağlık krizlerine karşı ilaç sektöründeki arz zinciri kuvvetlendirilecek. Stratejik ilaçlar stoklanacak ve bu ilaçların Avrupa'da üretimine yönelik yatırımlar yapılacak.

AB Sağlık Acil Müdahale Otoritesi (HERA) kurularak sağlık krizlerine hızlı müdahale edilecek.

AB ilaç mevzuatının güncellenmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

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