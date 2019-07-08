AB'den Yavuz için küstah açıklama!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ardından Avrupa Birliği de (AB) Türkiye'ye tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin faaliyetlerine yasa dışı dediler

"Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yasa dışı şekilde yeni sondaj operasyonu yürütme niyetini açıklaması, ciddi bir endişe kaynağıdır" diyen AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği, şöyle devam etti: "Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür."

Bugün daha önce Doğu Akdeniz'de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye ait ikinci gemi Yavuz'un Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı belirtilmişti.