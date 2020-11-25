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Ekonomi AB'den veri paylaşımını artırma adımı
Ekonomi

AB'den veri paylaşımını artırma adımı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:31:04 -
AB'den veri paylaşımını artırma adımı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şirketlerin güvenli biçimde veri paylaşımını artırmalarına yönelik düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, veri yönetişimi hakkında yeni kurallar içeren düzenlemesini açıkladı. Buna göre, veri aracılık sistemi kurularak şirketlerin ve araştırmacıların çeşitli dijital verileri birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak.

Katı kurallara tabi olacak veri aracıları, kamusal, kurumsal ve bireysel verileri güvenli biçimde toplayacak. Şirketler ve araştırmacılar, tüketici haklarını ve rekabet kurallarını muhafaza ederek veri paylaşımını arttıracak.

Şirketlerin daha fazla veriye erişimleri sağlanarak toplum yararına olan yeni hizmet ve ürün geliştirmeleri desteklenecek. Verilere erişecek şirketlerin AB ülkelerinde temsilcileri bulunması gerekecek.

Süreçte özellikle kişisel verilerin mahremiyeti sıkı biçimde gözetilecek. Böylece, AB çapında endüstriyel ve kamusal bilgilerin paylaşımını kolaylaştıran bir veri pazarı kurulacak.

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

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