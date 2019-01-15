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AB'den vergi kararlarında değişiklik teklifi

AB Komisyonu, vergi politikalarında oy birliği yerine nitelikli çoğunlukla karar alınmasına yönelik teklifte bulundu

15 Ocak 2019 Salı 18:41
AB'den vergi kararlarında değişiklik teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vergi politikaları belirlenmesinde oy birliği yerine nitelikli çoğunluk kullanılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, birliğin vergi politikasında daha verimli ve demokratik karar almaya geçişi sağlamaya yönelik yol haritasını açıkladı.

Buna göre, AB'nin vergi politikalarının belirlenmesine yönelik kararlarda AB Konseyi'nde üye ülkelerin oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçilecek.

Böylece, üye ülkeler nitelikli çoğunlukla daha hızlı, etkili ve demokratik biçimde vergi kararları alabilecek.

Başlangıç aşamasında üye ülkelerin vergi kaçakçılığı gibi alanlarda karar alma ve iş birliği yapmalarında nitelikli çoğunluk kullanılacak.

Ülkeler, 2025 yılından sonra ise KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, dijital ekonominin vergilendirmesi gibi alanlarda nitelikli çoğunlukla karar almaya başlayacak.

Mevcut durumda, vergi konusunda alınacak karalarda AB üyesi ülkeler arasında oy birliği sağlanamazken bu durum önemli maliyetlere ve gecikmelere neden oluyor.

Oy birliği kuralı nedeniyle AB içerisinde bazı önemli vergi düzenleme teklifleri yıllarca engellenebiliyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi bütün ülkelerin buna onay vermesi gerekiyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:41
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