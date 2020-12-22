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Aktüel AB'den üyelerine mecburi seyahat ve taşımacılıkta İngiltere'ye yasakları kaldırma tavsiyesi
Aktüel

AB'den üyelerine mecburi seyahat ve taşımacılıkta İngiltere'ye yasakları kaldırma tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:00:59 -
AB'den üyelerine mecburi seyahat ve taşımacılıkta İngiltere'ye yasakları kaldırma tavsiyesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.

AB Komisyonunun aldığı tavsiye kararında, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla hızlı ve geçici tedbirlerin alınmasının önemini koruduğu, İngiltere ile AB arasında mecburi olmayan seyahatlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

Buna karşılık mecburi seyahatler ve transit yolcuların geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtilen tavsiye kararında, "Mecburi seyahatlerin sağlanması ve arz zincirinin bozulmaması için uçak ve tren seferlerine getirilen yasaklar sonlandırılmalıdır." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonunun tavsiye kararının üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmuyor. AB üyeleri, seyahat yasaklarında kendi kararlarını uyguluyor.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün tespiti üzerine aralarında birçok AB üyesinin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçak ve tren seferlerini durdurmuştu.

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