AB'den umduğunu bulamadı! Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere yeniden başlıyor
Türkiye’nin davetinin ardından Atina ve Ankara’nın, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmeleri 25 Ocak’ta yeniden başlatacaklarını duyurması, tarafların diyalog ve müzakereye tekrar şans vermek istediğine işaret ediyor.
İki ülke arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenecek istikşafi görüşmelerin, diyaloğu geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor. İstikşafi görüşmelere giden süreçte özellikle Almanya ve NATO’nun gerginliği azaltmaya yönelik girişmeleri ön plana çıkarken Yunanistan’ın AB’den umduğunu bulamaması da dikkati çekiyor. Görüşmelerle, Ege sorunlarına iki tarafın da kabul edebileceği, “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.