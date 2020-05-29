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Ekonomi

AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk kredi onayı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:48:58 -
AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk kredi onayı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 500 milyon avroluk kredi dilimini serbest bıraktı.

Komisyon, Ukrayna'ya makro-finansal destek programı çerçevesinde 500 milyon avroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya 2014 yılından itibaren toplam 3,8 milyar avro kredi sağladığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle de ülkeye 1,2 milyar avroluk ilave finansal destek verileceği anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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