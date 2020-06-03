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Ekonomi

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek hazırlığı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:07:11 -
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programlara 485 milyon avro ilave kaynak sağlamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, Türk Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına toplam 485 milyon avro kaynak aktarılacak.

Böylece Türkiye'deki söz konusu iki programa sağlanan AB desteği, 2021'in sonuna kadar uzatılacak.

AB, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların sağlık ve eğitimlerine yönelik projelere de 100 milyon avro sağlayacak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

- Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi ülkedeki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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