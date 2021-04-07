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Dünya AB'den Suriyelilere yardım hamlesi
Dünya

AB'den Suriyelilere yardım hamlesi

Avrupa Birliği, Türkiye'nin kapılarını açtığı Suriyeli mültecilerin desteklenmesi için mali yardım teklifi sunacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 15:17:00 -
AB'den Suriyelilere yardım hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Michel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, göç konusunda Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmış olmasını takdir ettiklerini belirterek, bu çerçevede AB desteğinin devam etmesi gerektiğini önerdiklerini ifade etmişti.

Mali yardım açıklaması

Görüşmeden sonra Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için mali yardımlar konusundaki açıklamaların ayrıntısı, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında soruldu.

Sözcülerden Ana Pisonero, Türkiye'deki Suriyeliler için yardımların 18 Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı'nın uzantısı mı yoksa başka bir yöntemle mi sunulacağına dair soruyu yanıtladı.

Teklif hazırlanacak

AB liderlerinin mart sonunda yaptığı zirve toplantısında, AB Komisyonu'nun Türkiye'deki Suriyeliler için mali yardımların sürmesi konusunda görevlendirildiğini hatırlatan Ana Pisonero, yardım fonu konusunda Komisyon'un üye ülkelerle görüşmeler yapacağını bildirdi.

Pisonero, şu anda yardımın seviyesi ve nasıl bir yardım aracı kullanılacağı hakkında konuşmak için erken olduğunu belirterek, "Teklifimizi yakın zamanda hazırlayacağız." dedi.

AB, 2 milyar euroyu göndermediler

Türkiye ile AB arasındaki Göç Mutabakatı kapsamında AB'nin Suriyelilere yardım için 6 milyar euroluk fon kullanması öngörülmüştü. Bu fonların Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, gıda, altyapı ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB, söz konusu mali yardımda çok yavaş davrandı. Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım programı kapsamında ödenmesi öngörülen fonların tamamının "sözleşmelere bağlanması" 2020 sonunu buldu. AB, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen 6 milyar euronun yaklaşık 2 milyar euroluk kısmını da göndermedi.

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