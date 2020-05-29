  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AB'den "stratejik şirketlere destek" adımı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:25:56 -
AB'den "stratejik şirketlere destek" adımı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere 15 milyar avroluk bir fon kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sağlık, uzay, savunma, dijital ve temiz teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri desteklemeye yönelik yeni bir fon kuracağını açıkladı.

Breton, söz konusu fonun toplam 15 milyar avroluk mali kaynağı olacağına dikkati çekerek, bununla stratejik şirketlere kredi sağlanacağını ifade etti.

AB Komisyonu, ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle borçlarını ödeme güçlüğü çeken şirketleri desteklemek amacıyla da 31 milyar avroluk bir ödeme destek enstrümanı kurulmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

Söz konusu programların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı