AB'den skandal Venezuela kararı!
Avrupa Birliği, üye ülkeleri kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu Venezuela'nın yeni başkanı olarak tanımaya çağıran bir karar aldı.31 Ocak 2019 Perşembe 14:57
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ABD'nin Venezuela'da "geçici devlet başkanı" ilan ettiği Juan Guaido'yu, meşru geçici başkanı olarak tanıyan bir karar aldı.
Parlamento, AB liderlerine de çağrı yaparak, parlamentonun aldığı bu karara uyarak, tüm ülkelerin bu kararı almasını istedi.
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