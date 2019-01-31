AB'den skandal Venezuela kararı! Avrupa Birliği, üye ülkeleri kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu Venezuela'nın yeni başkanı olarak tanımaya çağıran bir karar aldı.

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ABD'nin Venezuela'da "geçici devlet başkanı" ilan ettiği Juan Guaido'yu, meşru geçici başkanı olarak tanıyan bir karar aldı. Parlamento, AB liderlerine de çağrı yaparak, parlamentonun aldığı bu karara uyarak, tüm ülkelerin bu kararı almasını istedi.

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