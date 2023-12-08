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Dünya AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar
Dünya

AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar

Yeniakit Publisher
2023-12-08 21:36:00 -
AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar

İsrail'in Gazze'de sivil katliamına ses çıkarmayan iki yüzlü Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelledi. Listeye mücahid grubu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.

İşgal edilen topraklarına karşı mücadele başlatan Hamas'ın kahramanlarını terör listesine ekleyen AB, Gazze'de sivil katliamı yapan Gazze kasabı Netanyahu'ya ise hiçbir yaptırım getirmiyor.

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