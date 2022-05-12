  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'den sabit coin hamlesi: Engelleyecek!
Ekonomi

AB'den sabit coin hamlesi: Engelleyecek!

AB, sabit coinlerin resmi para birimlerinin yerine kullanılabilir hale gelmelerinin önüne geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:19:00 -
AB'den sabit coin hamlesi: Engelleyecek!

AB Komisyonu, sabit coinlerin resmi para birimlerinin yerine genele yaygın şekilde kullanılabilir hale gelmelerinin önüne geçecek.

Coindesk'in haberine göre AB Komisyonu, sabit coinlerin büyük miktarlarda işlem görmelerini yasaklamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre AB Komisyonu, günlük 1 milyon işleme ulaşan sabit coinlerin ihracını durdurmayı planlıyor.

Kaynaklar, "AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, resmi para birimlerine rakip olunmasını durdurmak istiyorlar. Planlarına göre, regülatörler ihraçcılara toplam değeri 200 milyon euroya ve günlük işlem adedi 1 milyona ulaşan sabit coinlerin ihraclarını durdurma talimatı verebilecekler" ifadelerini kullandılar.

Avrupa Parlamentosu ise AB Komisyonu'na göre daha yumuşak bir yaklamış içinde. Parlamento, başarılı sabit coinlerin yeniden sınıflandırılmalarını ve Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) gözetimi altında olmalarını istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay