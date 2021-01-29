AB'den Rusya'ya kritik ziyaret
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek.
Josep Borrell, 2017'den beri Rusya'yı ziyaret eden ilk AB Yüksek Temsilcisi olacak.
Borrell'in ofisinen, AB Yüksek Temsilcisi'nin 4 Şubat'ta gideceği Rusya'da iki günlük temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşeceği açıklaması yapıldı.
Borrell'in ziyaretinin martta yapılacak ve AB-Rusya ilişkilerinin görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesinde tarafların ilişkileri geniş çerçevede ele alması bakımından önem taşıyor.
AB Yüksek Temsilcisi Borell, ziyaret sırasında; Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri, İranile imzalanan nükleer anlaşmasının devam etmesinin önemi, COVID-19 salgınının yanı sıra Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ve gözaltına alınması gibi konuları gündeme getirecek.