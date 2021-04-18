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Dünya AB'den Rusya'ya Aleksey Navalnıy çağrısı
Dünya

AB'den Rusya'ya Aleksey Navalnıy çağrısı

Avrupa Birliği (AB), cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy'in sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı. Navalnıy'ın güvendiği doktorlar tarafından tedavi edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:58:00 -
AB'den Rusya'ya Aleksey Navalnıy çağrısı

AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade etti.

Borrell, "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın serbest bırakılması için AB'nin çağrılarını yineleyen Borrell, Rus muhalifin tutukluluğunun Rusya'nın muhalefete, sivil topluma ve özgür seslere daha az alan tanımasının bir örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Borrell, konunun pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında tekrar ele alınacağını kaydetti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.

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