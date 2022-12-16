AB'den Rusya hakkında yeni karar! Bakalım Moskova ne yapacak?

AB ülkeleri, Ukrayna’ya yaklaşık 10 aydır saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde anlaştı. AB dönem başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar” ifadeleri kullanıldı.

Yeni yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle bugün tamamlanacağı aktarıldı. Yaptırım paketinin içeriği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AB Komisyonunun geçtiğimiz hafta hazırladığı 9. yaptırım paketi teklifinde, yaptırım listesine Rusya Silahlı Kuvvetlerinden bazı isimler, savunma sanayi şirketleri, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar, valiler, siyasi partiler ve diğerleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin ve kuruluşun daha eklenmesi yer alıyordu. Rusya’nın gelirlerinin azaltılması amacıyla Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'na işlem yasağı dahil olmak üzere 3 Rus bankasına daha yaptırım uygulanması önerilmişti.

Çift kullanımlı ürünlerin ihracatına da kısıtlamalar getirilmesi ve Rusya'nın her türlü insansız hava aracına (İHA) erişiminin engellenmesi için İHA motorlarının Rusya'ya doğrudan ihracatı ve Rusya'ya İHA tedarik edebilecek İran gibi üçüncü ülkelere ihracatın da yasaklanması teklif edilmişti. Ayrıca Rusya'da yeni madencilik yatırımlarının da yasaklanması önerilmişti.