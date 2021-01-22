  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy çağrısı: Serbest bırakılsın
Dünya

AB'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy çağrısı: Serbest bırakılsın

AB ülkelerinin liderleri, Almanya'da tedavi gördükten sonra Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınarak hakkında 30 gün tutuklama kararı verilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 03:19:00 - 2021-01-22 03:20:11
AB'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy çağrısı: Serbest bırakılsın

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

AB'den Rusya'ya çağrı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin çağrısını 27 üye ülke devlet ve hükümet başkanının video konferans yoluyla Kovid-19 salgını hakkında yaptığı toplantıdan sonra dile getirdi.

AB liderlerinin Navalnıy'a yönelik zehirleme girişimi hakkında Rusya'nın acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi beklentisi içinde olduklarını aktaran Michel, Rusya'nın soruşturmada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını beklediklerini vurguladı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1
Dünya

Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi
Gündem

Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapım işinin ek yatırım programına alınması talimatını verdiği Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm ara..
Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!
Dünya

Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!

Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı fabrikasında yangın çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay