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Ekonomi AB'den kritik Bitcoin çıkışı
Ekonomi

AB'den kritik Bitcoin çıkışı

Ani dalgalanmalara sahip Bitcoin'in kara para aklama gibi çarpık amaçlarla kullanıldığını Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ölçekte denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 21:19:00 -
AB'den kritik Bitcoin çıkışı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Next adlı etkinlikte yeni açıklamalarda bulundu. Brexit ve COVID-19’un piyasalarda yarattığı etkiler üzerine konuşan Lagarde, aynı zamanda sert dalgalanmalara sahip kripto para birimi Bitcoin için de çarpıcı ifadeler dile getirdi.

Bitcoin’in kara para aklama gibi birçok aktivitede kullandığını belirten başkan, yasalardaki boşlukların kapıtalarak Bitcoin’e yasal düzenleme getirilmesi gerektiğini açıkladı.

“Bitcoin, spekülatif bir yatırım aracı”

Bitcoin’i spekülatif bir yatırım amacı olarak nitelendiren Lagarde, daha iyi bir alternatif olarak gösterdiği Euro’nun en fazla beş yıl içerisinde dijital piyasada yer alacağını belirtti.

Merkez başkanı, kripto para piyasasına global çapta regülasyonlar getirilmesi gerektiğini, bu sayede yasalarda bulunan boşluklardan kaçabilen yatırımcıların önlerine geçilebileceğini vurguladı.

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