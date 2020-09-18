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Aktüel AB'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı
Aktüel

AB'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı

AB Komisyonu, plan çerçevesinde üye ülkelerin, Asya ve Afrika kökenliler, Müslümanlar, Yahudiler, Romanlar gibi topluluklara karşı ayrımcılığı engelleyecek AB kurallarını tam olarak uygulaması için çalışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:34:12 -
AB'den Irkçılığa Karşı Eylem Planı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik genelinde ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesini amaçlayan "AB Irkçılığa Karşı Eylem Planı" hazırladı.

Belgeyi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ile komisyonun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.

Jourova, bugüne kadar yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerin açık bir mesaj verdiğini belirterek, "Değişim olmalı. Bu kolay olmayacak ama değişimi yapmalıyız. Gerektiği durumlarda yasaları güçlendirmekten çekinmeyeceğiz." dedi.

Jourova, AB Komisyonunun da işe alma politikalarını Avrupa toplumunu tam yansıtacak şekilde değiştireceğini söyledi.

Dalli de ırk ayrımına hiçbir demokratik toplumda yer olmadığını vurgulayarak, "Bu eylem planıyla ırkçılığın sadece bireysel değil aynı zamanda yapısal olduğunu da kabul ediyoruz. Bu nedenle durumu tersine çevirmek için yönetimin her seviyesinde ırkçılığın üzerine gitmeliyiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, gelecek 5 yılda uygulanması istenen tedbirleri içeren belgeyle üye ülkelerin ırkçılık karşıtı AB kanunlarını uygulamasını sağlayacak ve gerektiği hallerde yasal çerçeveyi güçlendirecek. Komisyon ayrıca, AB ülkelerinden AB bütçesinde ırkçılık karşıtı uygulamalar için ayrılan payı azami düzeyde kullanmasını isteyecek.

Eylem planında ırkçılığın çeşitli şekillerde tezahür ettiği, siyahiler, Romanlar, Yahudiler, Asyalılar gibi gruplara karşı ırkçılık yapıldığı, ayrıca inanç temelinde Müslümanlara karşı ortaya çıktığı belirtildi.

Asya ve Afrika kökenlilerin, Müslümanların, Yahudilerin ve Romanların hoşgörüsüzlükle karşı karşıya kaldığı vurgulanan eylem planında, AB ülkelerinde güvenlik güçlerinin suça karışan kişilerle ilgili kayıtlarında ırk veya etnik temelde kişisel bilgi kategorilerinin bulunmasının yasa dışı olduğuna işaret edildi.

Planda, AB içindeki kurallar gereği tüm ırklar ve etnik gruplardan çocukların eşit eğitim imkanlarına sahip olması gerektiği kaydedildi, ayrıca Afrika kökenliler gibi toplumdaki bazı grupların bazı durumlarda yaptıkları işe karşılık diğerleriyle aynı niteliklere sahip olsa da daha az ücret aldığına işaret edildi.

"Öz geçmişlerinde Müslüman olduklarını belirten kişilerin, öz geçmişinde dini inancını belirtmeyen aynı nitelikteki kişilere göre iş mülakatlarına daha az davet aldığına yönelik kanıtlar bulunmaktadır." ifadesi kullanılan eylem planında Afrika, Kuzey Afrika veya Roman topluluklarından kişilerin genel nüfusa göre iş gücü ve eğitimde daha az bulunduğu belirtildi.

AB Komisyonu, eylem planı kapsamında, Irk Eşitliği Yönetmeliği'nin uygulanması hakkında rapor hazırlayacak, eşitlikle ilgili kanunlarda eksikliklerin giderilmesi için tasarılar hazırlayacak, AB genelinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili daha önce alınan Çerçeve Karar'ın tam ve doğru uygulanması için çalışacak.


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