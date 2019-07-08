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AB’den İran’a bomba çağrı! ‘Çok endişeliyiz’

İran'ın nükleer anlaşma uyarınca taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilişkin çağrı yapan Avrupa Birliği (AB), 'Çok endişeliyiz. İran'a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz' açıklamasında bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:03
AB’den İran’a bomba çağrı! ‘Çok endişeliyiz’

Avrupa Birliği (AB), İran'ın nükleer anlaşma uyarınca taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilişkin çağrıda bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran'n 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetini yüzde 3,67'e kadar çıkarabileceğini anımsatarak, Tahran yönetiminin bu limitin üstüne çıkacağı yönünde açıklamalarının ciddi endişeye yol açtığını ifade etti.

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerle diyaloğun sürdüğünü açıklayan Kocijancic, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının konuya ilişkin değerlendirmesini beklediklerini söyledi.

Kocijancic "Çok endişeliyiz. İran'a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme hamlesi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.

Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:03
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. İran
  3. nükleer anlaşma
  4. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic
  5. uranyum
  6. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  7. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  8. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  9. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

YORUM YAZ

  • AliAli19 dk önce
    Tab tabi sen (AB) adamların petrol tankerine korsan gibi el koy sonra anlaşmaya uy de. Ben olsam İranın yerine anlaşmadan tek taraflı çekilirim.
  • takiitakii21 dk önce
    fransa hidrojen bombası denedi güney afrika kurguelan adalarında
  • Abdullah MuratAbdullah Murat23 dk önce
    Müslümanın silah ve güç hazırlığı Allahın ona emridir Kafirler ise şeytanın ordusu için güç toplar ve onun uğrunda savaşırlar Bunu sadece kurana ima etmişler Anlar şimdi kim silah ve güç toplamakta daha haklı ve bu yaptığı Allah katında geçerli. Ama Allahın ordusunda olmanın şartları vardır Müslüman kanı dökmemek ve kafilerle müttefik olmamak Allahın hükümlerine boyu eğmek namaz kılmak zekat vermek fethettiğin toprakları Allahın hükümleriyle yönetmek din adalettir ibadettir hayattır Allahın hükümleridir. Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir Allahın hükümlerinin gelmesini engellleyici olmuş tc de bir an önce adaleti onun hükümleryile sağlamalı Allahın yoluna girmelidir Ancak Allah yolunda müslüman olarak savaşılır Allah yolunda ölene şehit savaşana mücahid denir Savaşırken bile namaz kılmak farzdır Allahın hükümlerini isteyeni tehlike gören fitneci ilan eden Allahın hükümlerine yüzçevirerek Allahın hükümleriyle hükmetme yani yasama yürütme ve yargı işini yapmayan ve bunu demokrasi adı altında tüm halkı alet ederek yapan bir toplum maide44 göre o büyük suşu ebedi cehennemlik yapan küfür suçunu işlemektedir
  • zalim analizcizalim analizci43 dk önce
    iranın nüklüer gelişimini durdumak isteyenler ulan ibneler yavşaklar sizin elinizdeki nüklüerler ne olacak halada imalat halindesiniz japonyayanüklüer bombasınıda iran attı demi şerefsizlik yapmayacaksınız iranda pakistanda yeri geldimi bizde sonuna kadar yaparız
  • serhatserhat48 dk önce
    Hasan ve Hüseyin Sel....... bu baklavacı maganda şerefsiz lerinsonu noldu haberlerini tutuklandıklarını görmek istiyoruz............. seyitoğlu baklavacılıgı tekrar kınıyoruz........... bu namus fıkaralarının haberini ve tutuklandıgını görmek istiyoruz...para sı olan herşeyi çözememeli
  • AliAli52 dk önce
    İran da AB'nin attığı adımlardan çok kaygılı.

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