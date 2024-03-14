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Gündem AB'den Gazze açıklaması: "Bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır"
Gündem

AB'den Gazze açıklaması: "Bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır"

Yeniakit Publisher
2024-03-14 07:07:00 -
AB'den Gazze açıklaması: "Bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da bir araya geldiği Borrell ile Gazze'deki son durumu ve insani yardımlar konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdi.

İkili, görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yaparak ABD ile AB arasında Gazze konusundaki işbirliği alanlarını ele alacaklarını belirtti.

ABD'nin insani yardımlar konusundaki çabalarına teşekkür eden, ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Gazze'deki mevcut durumdan üzüntü duyuyoruz ancak üzüntü duymaktan fazlasını yapmalıyız. Harekete geçmemiz lazım. Gazze'de bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır." diye konuştu.

Borrell, Gazze'ye havadan, denizden ve karadan gönderilen yardımların çok yetersiz olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce yardım kamyonunun yerini paraşütler alamaz. En önemli şey ise kara sınırlarını açmak ve iki devletçi çözüm için çalışmaya başlamaktır, ki bunu hem ABD hem de AB destekliyor." ifadelerini kullandı.

Blinken ise Borrell ile Ukrayna, Gazze, Çin ve Batı Balkanlar ile ilgili pek çok başlığı ele alacaklarını ve AB ile özellikle Gazze'ye insani yardımlar konusunda ortak hareket ettiklerini belirtti.
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