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Aktüel AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı
Aktüel

AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: - "(Az gelişmiş) Bu ülkelerin borçlarının daha fazla hafifletilmesi gerektiğine inanıyorum. Aşırı borçluluk döngüsünü kırmamız gerekiyor" - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: - "G20 Zirvesi'nde Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator'a 2020'nin sonuna kadar 4,5 milyar dolar yatırım yapılması çağrısında bulundum"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:04:20 -
AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, az gelişmiş ülkelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha iyi mücadele edebilmeleri için borçlarının daha fazla hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesaplarından, Suudi Arabistan ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

G20 zirvesinde liderlerin salgın sonrasında dünyanın nasıl daha kapsayıcı olacağını tartıştıklarını belirten Michel, az gelişmiş ülkelerin borçlarının ertelenmesinin bu yönde atılan olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Michel, az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırmalarına yardımcı olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu ülkelerin borçlarının daha fazla hafifletilmesi gerektiğine inanıyorum. Aşırı borçluluk döngüsünü kırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, "G20 Zirvesi'nde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator'a 2020'nin sonuna kadar 4,5 milyar dolar yatırım yapılması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

Aşıların salgınla mücadeleye yardımcı olacağına işaret eden Von der Leyen, "Küresel çapta dayanışma göstermeli ve birlikte hareket etmeliyiz." paylaşımı yaptı.

G20 ülkeleri, nisan ayında dünyanın en fakir ülkelerinin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için borç geri ödemelerini yıl sonuna kadar erteleme kararı almıştı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası yöneticileri de ekim ayında, salgından en fazla etkilenen ülkelerin borçlarının 6 ay daha ertelenmesine karar vermişti.

Böylece söz konusu ülkelerin, Haziran 2021'e kadar borç geri ödemesi yapmayarak salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilmesi amaçlanmıştı.

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