0553 313 94 23

AB'den "Cammu Keşmir'de siyasi çözüm" çağrısı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic:- "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor"

27 Ağustos 2019 Salı 14:50
AB'den "Cammu Keşmir'de siyasi çözüm" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, AB'nin bu konuda yoğun diplomatik mesai yürüttüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Pakistan ve Hindistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü aktardı.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kocijancic, "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor." ifadesini kullandı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:50
  1. AB
  2. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  3. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic
  4. Hindistan
  5. Keşmir
  6. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı
    1. Narkotik polisinden zehir tacirlerine..
    2. Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    3. Meteorolojiden o illere uyarı!
    4. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün..
    5. Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
    6. Fenerbahçe, Adil Rami'yi resmen açıkladı
    7. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    8. 10 yıl sonra ölünce bulundu
    9. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan..
    10. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    11. AB’ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik..
    12. Adil Rami, Fenerbahçe'de
    13. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    14. İzmit’te zafer etkinliklerinin ilk..
    15. Koca şiddetine maruz kalan kadınların..
    16. Rehber köpekler, Engelsiz Filmler..
    17. Tarımda uydudan faydalanılacak
    18. Barcelona, 5 gol attığı Real Betis'ten..
    19. Nevşehir Belediyesi kadın voleybol..
    20. 14 Burda’da Zafer Bayramı’na özel..
    21. Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu..
    22. "Leyla için uygun donör çıkarsa nakil..
    23. Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği..
    24. Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş..
    25. İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28..
    26. Asansörde taciz iddiasına gözaltı
    27. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    28. Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye..
    29. Tarım ve Orman Bakanlığı’dan..
    30. Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’