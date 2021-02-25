  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den Belarus kararı! 1 yıl uzattılar
Dünya

AB'den Belarus kararı! 1 yıl uzattılar

AB, Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:24:00 -
AB'den Belarus kararı! 1 yıl uzattılar

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırımların ekim, kasım ve aralık aylarında başlatıldığı ve 88 kişi ile 7 kuruluşu kapsadığı anımsatıldı.

Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra bazı siyasetçiler, devlet kurumlarının yetkilileri, şirketler ve iş insanları bulunuyor.

Açıklamada, AB'nin Belarus'taki durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü, insan hakları ve temel haklara yönelik ihlallerle muhalefete baskı devam ettiği için AB'nin yeni yaptırımları göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiası ile gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede zaman zaman tekrarlanan eylemlerde protestocular, Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'
Gündem

Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini ancak faka..
Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı
Dünya

Rusya’dan Ermenistan ordusuna flaş çağrı

Rusya, Başbakan Paşinyan’ı tahtından indirmek isteyen Ermenistan ordusuna çağrı yaptı.
Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan
Gündem

Türkiye'ye Patriot satmayan ABD'den akılalmaz yalan

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin ABD'den Patriot alma şansı varken Rus S-400 hava savunma sistemini tercih ettiğini söyleyerek akıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay