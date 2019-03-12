AB'den BAE'ye kötü haber! Listeye aldılar Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ni gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle kara listeye aldı.

Avrupa Birliği (AB), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere 10 ülkeyi yükümlülüklerini uygulamadığı için vergi kara listesine ekledi. ABD kuklası BAE, yükümlülükleri yerine getirmediği için Aruba, Barbados, Belize, Bermude, Dominica, Fiji, Marshall Adaları, Umman ve Vanuata gibi ülkelerle birlikte kara listeye alındı.

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