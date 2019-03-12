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AB'den BAE'ye kötü haber! Listeye aldılar

Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ni gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle kara listeye aldı.

12 Mart 2019 Salı 16:42
AB'den BAE'ye kötü haber! Listeye aldılar

Avrupa Birliği (AB), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere 10 ülkeyi yükümlülüklerini uygulamadığı için vergi kara listesine ekledi.

ABD kuklası BAE, yükümlülükleri yerine getirmediği için Aruba, Barbados, Belize, Bermude, Dominica, Fiji, Marshall Adaları, Umman ve Vanuata gibi ülkelerle birlikte kara listeye alındı.

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:42
  1. Van
  2. Avrupa Birliği
  3. Birleşik Arap Emirlikleri

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