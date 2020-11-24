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Aktüel AB'den Afganistan'a yardım taahhüdü
Aktüel

AB'den Afganistan'a yardım taahhüdü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:19:06 -
AB'den Afganistan'a yardım taahhüdü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Afganistan'a 2021-2025 döneminde toplam 1,2 milyar avroluk yardım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin Afganistan'a 2021 ila 2025 yılları arasında toplam 1,2 milyar avro mali yardım taahhüt ettiğine dikkati çeken Urpilainen, bununla Afganistan'da demokratikleşme, sürdürülebilir kalkınma ve çağdaşlaşmaya katkı sağlayacaklarını belirtti.

Urpilainen, AB'nin Afganistan'da yönetimin iyileştirilmesine ve yolsuzlukların azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin Afganistan ile dayanışma içinde olduğuna işaret etti.

Afganistan'da barış müzakerelerinin başladığını ancak şiddetin hala azalmadığını anımsatan Borrell, ülkenin bu müzakerelerle bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Borrell, "Afgan halkı, müreffeh ve barış dolu bir ülke için AB'nin desteğine güvenebilir. Ancak desteğimiz demokrasi, insan hakları ve sosyal ilerlemenin korunmasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

- Şartlı yardım

AB'nin yapacağı 1,2 milyar avroluk yardım bazı şartlara bağlanıyor. Bunlar arasında, Afganistan'da anayasal düzenin, demokratik çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün korunması ile başta kadınlara ve azınlıklara temel özgürlüklerin sağlanması yer alıyor.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa, yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katılıyor.

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