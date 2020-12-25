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Aktüel AB'den 5 milyar avroluk Brexit fonu hazırlığı
Aktüel

AB'den 5 milyar avroluk Brexit fonu hazırlığı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:28:22 -
AB'den 5 milyar avroluk Brexit fonu hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brexit'in üye ülke ekonomilerine olumsuz etkilerine karşı kullanılmak üzere, 5 milyar avroluk fon kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasın ekonomik ve sosyal sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.

Toplam 5 milyar avro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak.

Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.

Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlik ile başta ticaret olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağladı.

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