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AB'de otomobil satışları mayısta arttı

AB otomobil pazarında toplam satışlar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış kaydetti

18 Haziran 2019 Salı 10:35
AB'de otomobil satışları mayısta arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 genişleyerek 1 milyon 400 bin 518 adet seviyesine ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 400 bin 518 adet oldu. Böylece AB'nin otomobil satışlarında eylülden nisan ayına kadar devam eden düşüş sona erdi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 6 milyon 737 bin 491 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 332 bin 962, İtalya'da 197 bin 307, Fransa'da 193 bin 948, İngiltere'de 183 bin 724 ve İspanya'da 125 bin 625 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 345 bin 296 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 233 bin 419 otomobil sattı. Renault Grubu ise 155 bin 784 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:35
  1. AB
  2. ACEA
  3. Avrupa
  4. otomobil

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