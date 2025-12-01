AB’de 'kidfluencer' yasağı gündemde: Çocukların sosyal medyadan para kazanması sınırlanıyor

Dünya genelinde 2025 yılından itibaren beş yıl içinde 120 milyar doları aşması beklenen "influencer" ekonomisinin büyümesi, AB'yi çocukların korunması konusunda acil adım atmaya sevk etti. Avrupa Birliği, çocuk fenomenlerin istismar edilmesini engellemeyi amaçlayan kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

MADDİ TEŞVİK YASAĞI GELİYOR

AB'nin yeni planının merkezinde, sosyal medya platformlarının 18 yaş altındaki içerik üreticilerine (kidfluencer) doğrudan veya dolaylı olarak maddi ya da ayni teşvik sağlamasının yasaklanması yer alıyor.

Bu düzenlemeyle, ailelerin yüksek gelir vaadiyle çocuklarını sürekli ve yorucu bir içerik üretme döngüsüne zorlamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Bazı ülkeler, çocuk fenomenlerin haklarını korumak için halihazırda düzenlemeler yapmış durumda:

Fransa (2020): Çocuk fenomenler, çocuk oyuncularla aynı yasal statüye alındı. Çalışma saatleri sınırlandırıldı ve kazançlarının büyük bir bölümünün reşit olana kadar "trust hesabında" tutulması zorunlu kılındı.

ABD (Illinois, California, Utah): Çocukların kazançlarının ebeveynler tarafından saklanması zorunlu hale getirildi.

Minnesota: 14 yaş altı çocukların ticari içerik üretmesi tamamen yasaklandı.

Kanada gibi diğer ülkelerde ise çocuk fenomenleri koruyan özel bir yasal düzenleme henüz bulunmuyor. Uzmanlar, bu ülkeler için en uygulanabilir çözümün, çocuk fenomenleri yasal olarak "çocuk oyuncu" statüsüne almak olduğunu belirtiyor.

'BRÜKSEL ETKİSİ' KÜRESEL STANDART OLUŞTURABİLİR

AB'nin yasa tasarısı hazırlık aşamasında olsa da, uzmanlar bu düzenlemenin "Brüksel etkisi" yaratabileceğini ve dünya çapında standartları belirleyebileceğini düşünüyor.

Tıpkı Apple'ın AB kararları sonrası şarj girişini küresel çapta değiştirmesi gibi, büyük sosyal medya platformlarının da çocuklara yönelik içerik ve gelir kurallarını dünya genelinde uyumlu hale getirebileceği öngörülüyor.

INFLUENCER NEDİR?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce veya milyonlarca kişiye ulaşarak markaların ürünlerini veya hizmetlerini tanıtan kişilere 'Influencer' adı verilir.