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Dünya AB'de İngilizce krizi!
Dünya

AB'de İngilizce krizi!

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) toplantılarında, İngilizce yerine Fransızca kullanılmasını amaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 00:50:00 -
AB'de İngilizce krizi!

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Fransa, Avrupa Birliği (AB) toplantılarında İngilizce yerine Fransızca kullanılmasını hedefliyor.

Fransa, gelecek yıl AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak. Birlik bürokratlarının da ağırlıkla kullanılan İngilizce yerine Fransızcaya yönlendirilmek istendiği ifade edildi.

Fransa'dan kurs için fon ayırma planı

Daily Telegraph'a konuşan bir yetkiliye göre, Fransa AB bürokratlarının Fransızca öğrenmesi için kurs ücretlerini karşılamak üzere fon ayırmayı da planlıyor.

Fransızca halihazırda İngilizce ve Almancanın yanı sıra AB resmi kurumlarında en sık kullanılan dillerden biri.

Fransızca, daha önce AB diplomatik çevrelerinde baskın dildi. Ancak 2004'te birliğin Doğu Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesiyle kullanımı azaldı.

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