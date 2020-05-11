  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB’de 1 Temmuz’dan itibaren "drone" uçurmak için ehliyet şartı geliyor

Avrupa Birliği, (AB) 1 Temmuz’dan itibaren “drone” uçurmak isteyenlere ehliyet şartı getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:33:17 -
AB’de 1 Temmuz’dan itibaren "drone" uçurmak için ehliyet şartı geliyor

Avrupa Birliği, (AB) 1 Temmuz’dan itibaren “drone” uçurmak isteyenlere ehliyet şartı getiriyor.


Avrupa Birliği (AB) ve İsveç Ulaştırma Ajansı, tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz’dan itibaren drone uçurmak için ehliyet şartı getirileceği duyuruldu. Ajans, drone ehliyeti almak isteyenlerin en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiğini ve İsveç Ulaştırma Ajansı’na kayıt olmalarının zorunlu olduğunu açıkladı. Ajans, ehliyet almak isteyenlere eğitim verileceğini ardından sınava tabi tutulacaklarını dile getirdi. Ulaştırma Ajansı, küçük modellerde olan dronelar için ise yaş şartını 16 olarak duyurdu.


Öte yandan, İsveç’te drone sahiplerinin özel izin olmadan 120 metreden daha yükseğe drone uçurması yasak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı