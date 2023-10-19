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Dünya ABD'den yurtdışındaki tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı!
Dünya

ABD'den yurtdışındaki tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 20:15:00 - 2023-10-19 20:48:15
ABD'den yurtdışındaki tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınlayarak, yurtdışındaki tüm ABD vatandaşlarının “daha dikkatli olmalarını” tavsiye etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas çatışmaları sonrası Orta Doğu’da birçok ülkede protestoları patlak vermesi, ABD’nin diplomatik misyonlarının hedef alınmasının ardından nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınladı.

Bakanlık, yurtdışındaki tüm ABD vatandaşlarının “daha dikkatli olmalarını” tavsiye ederek, “Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemlerinin potansiyelindeki artış nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor” denildi.

Bakanlık, yurtdışındaki ABD vatandaşlarına turistlerin uğrak yerlerinde dikkatli olmalarını, bilgi ve uyarılar almaları ve yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programına (STE ) kaydolmalarını ve Dışişleri Bakanlığı'nı sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

ABD, Lübnan ve İsrail'e yönelik seyahat uyarısı yayınlamıştı

Bakanlık, Lübnan ve İsrail'e yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkarmış ve kilit pozisyonlarda görev almayan personelin ve aile üyelerinin söz konusu ülkelerden ayrılmalarına izin vermişti.

Dünya çapında uyarı en son geçen sene yayınlanmıştı

Bakanlık, en son Ağustos 2022'de terör örgütü El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından dünya çapında bir uyarı yayınlamış, “El Kaide veya ona bağlı terör örgütlerinin destekçilerinin ABD vatandaşlarına, personeline ve tesislerine saldırmaya çalışabileceği" uyarısında bulunmuştu.
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