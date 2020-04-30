ABD’den YPG’yi silme adımı! Suriye’deki yeni maşa Araplar

Amerika, sözde çekildiğini açıkladığı Suriye’de yeniden konuşlanmaya ve güçlenmeye başlıyor...

ABD, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol sahalarında varlığını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, YPG/PKK saflarındaki yüzlerce Arap’tan oluşacak özel bir birlik kurmak için harekete geçti.

Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan petrol sahalarının güvenliğini sağlayacak birlik, Deyrizor’da Fırat Nehri hattında konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplarla olası çatışmalarda yer alacak. YPG/PKK unsurları aylık yaklaşık 100’er dolar alırken, ABD yeni birliğe katılacak Araplara 350 dolar verecek.

YPG karşı çıksa da kabullendi

Birliğe katılanlar, ülkenin Suriye-Irak sınırındaki Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde eğitim görecek. Bine yakın silahlı adamdan oluşması beklenen birlik doğrudan Amerikan güçlerine bağlı olacak. Kaynaklar, YPG/PKK’nın otorite kaybı yaşama ve petrol konusunda gelecekte devre dışı kalma ihtimalinden ötürü ABD planına karşı çıktığını ancak daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Rusya ile çekişme sürüyor

Bu arada; Fırat Nehri’nin doğusunda YPG işgali altındaki alanlar ABD-Rusya çekişmesine sahne olmaya devam ediyor. ABD’li üst düzey yetkilileri taşıyan bir askeri konvoy, 5 gün önce, Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan ve YPG’nin kullandığı Harab Işık üssünü ziyaret etti. Yetkililer, halihazırda Rus askeri polisinin bulunduğu Sırrin üssünün yakınlarından da geçti. Bunun üzerine Rusya üssü bazı askeri unsurlarla takviye etti.

Amerikalı grup, daha sonra Rakka’ya geçerek burada aktif olan iki üs ile YPG’nin kullandığı diğer iki eski üssü ziyaret etti. Üslere yapılan ziyaretler Ekim 2019’da çekilen ABD birliklerinin buralara geri dönme hazırlığı olarak yorumlandı.