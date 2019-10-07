0553 313 94 23

ABD'den YPG'ye dost kazığı! "Sizi korumayacağız" deyip gözlem noktalarını boşalttı

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ya karşı yapılması planlanan operasyon konusundaki kararlı duruşu ABD'ye geri adım attırdı. PKK'nın çatı örgütlerinden SDG'ye "Sizi korumayacağız" mesajı veren ABD Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasını boşalttı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:24
ABD'den YPG'ye dost kazığı! "Sizi korumayacağız" deyip gözlem noktalarını boşalttı

ABD bu sabah, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'ye ''ABD güçleri sizi savunmayacak'' açıklamasında bulundu. ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Türkiye sınırındaki Telabyad ve Resulayn'da ABD'ye ait iki gözlem noktasının da boşaltıldığı belirtildi.

SDG çekilmeyi doğruladı

Öte yandan YPG/PKK'lı teröristlerin paravan olarak kullandığı SDG, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildiğini açıkladı. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, sözlerini tutmadığını açıklayan SDG, yine DEAŞ bahanesini öne sürdü. Açıklamada Türkiye'nin operasyon hazırlığına da dikkat çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:24
  1. YPG
  2. PKK
  3. DEAŞ
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    Amerika yoksa CHP var. CHP de YPG yi teror orgutu olarak gormuyor..
  • davutdavut1 sa önce
    niye dost kasığı her türlü eğitimn silah para paralı asker belki uniforması değisik asker hepsi var. Buna kazık denmez kazık 100 yıldır natao ortağıyız diye bişeler beklediğimiz ülkenin bize karşı tavrıdır kazık...
  • sukrusukru2 sa önce
    CHP,HDP,Şimdi kuduruyordur.İyi partilerinde bir kısmının bu işe çok canı sıkılmıştır.Karamarsık zaten safını belli etmişti,yazmayada değmez zaten.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu kez Karahasanoğlu'nun yazısını çarpıttılar
  1. Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu..
  2. Trump'tan Suriye açıklaması
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
  4. 3 terörist daha öldürüldü
  5. Barbie'nin üreticisi Mattel'den sapkın..
  6. Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp..
  7. B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren..
  8. Ak Parti’li Yavuz arıcıların..
  9. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ..
  10. O ülkede seçim sonuçları açıklandı!..
  11. Tayland dikkat çeken şartını sundu!..
  12. Operasyon için tarih belli oldu! ABD..
  13. EYT hangi tarihte çıkacak? | EYT son..
  14. Türkiye'nin askeri operasyonuna..
  15. Hollanda polisinden büyük alçaklık!..
  16. Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen..
  17. Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin..
  18. İsrail'den yeni Kudüs planı!..
  19. Yüksek tansiyon bitkisel nasıl..
  20. Mustafa Destici’den Fırat'ın doğusuna..
  21. Şenol Güneş'ten otobüs esprisi
  22. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına..
  23. O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
  24. TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü! TFF 1...
  25. Evimin altından fay hattı geçiyor mu?..
  26. Tansiyon için hangi bölümden randevu..
  27. 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar..
  28. Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine..
  29. Sınıra iş makinesi sevkiyatı
  30. Adalet ve güven
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
"Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
"Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"