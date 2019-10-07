ABD'den YPG'ye dost kazığı! "Sizi korumayacağız" deyip gözlem noktalarını boşalttı Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ya karşı yapılması planlanan operasyon konusundaki kararlı duruşu ABD'ye geri adım attırdı. PKK'nın çatı örgütlerinden SDG'ye "Sizi korumayacağız" mesajı veren ABD Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasını boşalttı.

ABD bu sabah, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'ye ''ABD güçleri sizi savunmayacak'' açıklamasında bulundu. ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Türkiye sınırındaki Telabyad ve Resulayn'da ABD'ye ait iki gözlem noktasının da boşaltıldığı belirtildi. SDG çekilmeyi doğruladı Öte yandan YPG/PKK'lı teröristlerin paravan olarak kullandığı SDG, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildiğini açıkladı. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, sözlerini tutmadığını açıklayan SDG, yine DEAŞ bahanesini öne sürdü. Açıklamada Türkiye'nin operasyon hazırlığına da dikkat çekildi.

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