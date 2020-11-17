ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu
ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), bu hafta dördüncü istihbarat uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini açıkladı.
ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) tarafından yapılan açıklamada, istihbarat uydusu NROL-101'in Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "NRO'nun ulusal güvenlik sistemleri tarafından toplanan veriler, üst düzey karar vericiler, istihbarat teşkilatları, Savunma Bakanlığı ve ABD'li ortaklara istihbarat sağlamak için kullanılıyor." Denildi.
Bu uydu, ABD Ulusal Keşif Ofisi NRO'nun bu yıl fırlattığı dördüncü istihbarat uydusu.
Kurum daha önce NASA'nın Virginia eyaletindeki Wallops Uçuş Üssünden birini ve diğer ikisini Yeni Zelanda'dan fırlatmıştı.