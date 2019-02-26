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ABD'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık git!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veren ülkeleri dünya arenasında izole etmekle tehdit etti. Pence ayrıca, Maduro'nun gaspçı olduğunu ve artık gitmesi gerektiğini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 01:19
ABD'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık git!

Pence, katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezuela'daki krize dair açıklamalarda bulundu.

"Venezuela'ya demokrasi getireceğiz"

ABD Başkanı Yardımcısı Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezuela halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezuela'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Maduro gaspçıdır, gitmeli"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "gaspçı" olarak niteleyen Pence, "Nicolas Maduro gitmelidir. Venezuela'daki mücadale, baskıyla özgürlük arasında diktatörlüğe karşı demokrasinin mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Pence, ABD'nin Venezuela'ya olan yardımlarını hatırlatarak, "Venezuela halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak" dedi.

"Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi"

Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, "Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezuela devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido'nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Pence, ABD'nin Venezuelalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetinin ekonomik ağına karşı yaptırımların daha da artıracağını sözlerine ekledi.
Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela'da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump'ın "Venezuela konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 01:19
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